Мэру Великого Новгорода поставили «неуд», но причиной отставки это не станет

Великий Новгород, 6 марта. Как стало известно ФАН, в конце февраля мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин получил от большинства депутатов городской Думы оценку «неуд» за работу городской администрации в 2020 году.

На заседании Думы Великого Новгорода, которое прошло 25 февраля, Сергей Бусурин выступил с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации Великого Новгорода за прошедший год. Речь в отчете также шла о решении вопросов, поставленных перед мэрией городскими депутатами. Видео заседания городской Думы можно посмотреть по ссылке.

В ходе голосования по оценке деятельности градоначальника мнения разделились. Фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» посчитали, что Сергей Бусурин справляется со своей работой удовлетворительно. Остальные депутаты, их было большинство, поставили мэру областного центра «неуд».

Голоса разделились практически поровну, 15 депутатов проголосовали за «неуд», 14 поставили оценку «удовлетворительно». Председатель городской Думы, однопартиец Сергея Бусурина, «единоросс» Алексей Митюнов сначала воздержался, но потом объявил, что он поддерживает мэра, просто перепутал кнопки.

В процессе обсуждения деятельности градоначальника городской депутат, «справедливоросс» Сергей Шруб заявил, что на некоторых депутатов оказывается давление со стороны правительства Новгородской области. По словам Шруба, от городских депутатов-оппозиционеров требовался «неуд» для Сергея Бусурина.

К высказыванию Сергея Шруба присоединился «единоросс» Владимир Федотов. Он заявил, что подобная ситуация стала для него парадоксом.

«В частности, на меня вышли с предложением. Не последний человек в партии «Единая Россия» попросил сегодня не присутствовать на заседании думы. С подобными предложениями, я думаю, подходили ко многим. Так вот, я избирался по одномандатному округу, за мной люди. Я высказываю мнение горожан. И граждане оценивают работу мэра удовлетворительно», — заявил Владимир Федотов.

Как выяснилось позднее, «видным единороссом» оказался политтехнолог, представитель АПЭК в Новгородской области Алексей Громский. Об этом сам Алексей рассказал в программе «Планерка по понедельникам» на Радио «ЭТО». По словам Алексея, он действительно интересовался у однопартийца Владимира Федотова, как он собирается голосовать на заседании городской Думы.

«Я эксперт АПЭК в регионе, опрашивать депутатов — часть моей работы. Тем более, Владимир Федотов был достаточно пассивен как депутат в последние три года, публично никак не высказывал свою позицию, вопрос к нему был закономерен», — сказал корреспонденту ФАН Алексей Громский.

Как бы то ни было, «неуд» Сергею Бусурину дал повод политическому истеблишменту региона вновь заговорить о сложных, возможно, конфликтных отношениях между мэром областного центра и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Если это так, то можно предположить наличие конфликта внутри партии «Единая Россия» в выборный год. Напомним, Андрей Никитин — член президиума регионального политсовета «Единой России», секретарь Новгородского регионального отделения партии. Сергей Бусурин — член Генерального совета «Единой России», член президиума регионального политсовета партии. Осенью Новгородскую область ждут выборы нового состава областной Думы и выборы депутатов в Госдуму.

О возможном конфликте Андрея Никитина и Сергея Бусурина говорили давно.

Напомним, в августе 2018 года губернатор Новгородской области Андрей Никитин одобрил решение председателя фракции «Единая Россия» в Новгородской областной Думе Сергея Бусурина выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Великого Новгорода.

Позднее подрядчик сорвал сроки сдачи в эксплуатацию трех детских садов, которые строились в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Строительство этих социально значимых объектов общей стоимостью более 480 млн рублей должно было завершиться осенью 2019 года. Заказчиком строительства выступает администрация Великого Новгорода.

Лишь в январе этого года мэр Бусурин заявил о полной готовности детского сада на улице Вересова, детсад в микрорайоне Ивушки открылся в конце октября прошлого года, об этом сообщала пресс-служба администрации Великого Новгорода. Детский сад в Псковском микрорайоне, на улице Речной, пока в эксплуатацию не сдан.

В начале прошлого года в ходе визита полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана в Великий Новгород губернатор Андрей Никитин и вице-губернатор Александр Дронов были вынуждены оправдываться за срыв сроков строительства, видеозапись разговора приводит интернет-издание «Ваши новости».

«Начало работ — ноябрь 2018 года. Работы должны были быть завершены 1 октября 2019 года. К сожалению, из-за системных ошибок, которые были допущены при проектировании, из-за низкой организации производственного процесса объект в сроки, установленные контрактом, сдан не был, — объяснялся перед полпредом Александр Дронов. — Ожидаем, что к 1 июня 2020 года садики будут введены в эксплуатацию».

Но и эти сроки были сорваны.

В течение года можно было наблюдать шквал критики в адрес мэра Бусурина со стороны СМИ, входящих в подконтрольный региону медиахолдинг ОГАУ «АИК». Журналисты показывали городские объекты, которые инспектировал губернатор, и ни разу рядом с Андреем Никитиным не было Сергея Бусурина. Впрочем, руководитель ОГАУ «АИК» Сергей Бондаренко наличие конфликта между мэром и губернатором и однобокость освещения деятельности Сергея Бусурина всегда отрицал. В частности, об этом шла речь на программе «Диванная аналитика» Новгородского областного телевидения.

Разумеется, критика деятельности мэра Великого Новгорода исходила не только от правительства региона. Жители города неоднократно высказывали возмущение тем, что город зимой практически не убирали от снега, а по тротуарам было невозможно пройти, об этом ФАН ранее писал. Раздражает гороан и ситуация с реконструкцией улицы Псковской, об этом ФАН также писал.

В ответ на критику Сергей Бусурин в интервью интернет-изданию «Пароход.онлайн» заявил, что его деятельность и работу возглавляемой им городской администрации можно оценить «на крепкую четверку». Но городские депутаты с такой оценкой не согласились.

После получения Бусуриным «неуда» поползли слухи о досрочной отставке мэра областного центра.

Однако после заседания Думы Великого Новгорода губернатор Андрей Никитин встретился Сергеем Бусуриным. Губернатор заявил, что правительство области поможет руководству Великого Новгорода справиться с самыми насущными проблемами.

Андрей Никитин пообещал городу помощь в реконструкции Лужского путепровода, который находится в аварийном состоянии. По словам губернатора, в ближайшее время должна появиться федеральная программа по ремонту мостов. В заявке от региона путепровод стоит на первой позиции. Если по каким-то причинам Лужский путепровод в эту программу не войдет, на 2022 и 2023 год двухлетнее финансирование будет заложено в бюджет Новгородской области. Губернатор пообещал областному центру кредит из регионального бюджета, 73 млн рублей на три года. Это позволит сэкономить на процентах по коммерческим кредитам, об этом ФАН рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Обещания губернатора региона не очень вяжутся с информацией о давлении на депутатов со стороны правительства Новгородской области с целью поставить «неуд» Сергею Бусурину и со слухами о скорой отставке.