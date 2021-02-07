Новгородским полицейским удалось задержать кибер-воровку из Новосибирска

Великий Новгород, 7 февраля. Как стало известно ФАН, новгородские полицейские задержали жительницу Новосибирска, подозреваемую в краже денег под видом работника банка.



Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД РФ по Новгородской области, в ноябре 2020 года в дежурную часть отделения полиции по Батецкому району обратился местный житель. Он сообщил о странном звонке от незнакомой женщины. Она представилась сотрудницей банка и предложила оформить кредит на выгодных условиях.

Потерпевший назвал собеседнице по ее просьбе реквизиты своей банковской карты, но объяснил, что в кредите не нуждается. После завершения разговора с карты новгородца было списано более пяти тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления 28-летнюю жительницу Новосибирска.

Оперативникам удалось узнать, что злоумышленница воспользовалась для перевода денег банковской картой своего знакомого. По месту жительства подозреваемой был проведён обыск, оперативники изъяли мобильные телефоны различных моделей и сим-карты к ним.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УКРАИНЫ РФ «Кража», санкция по статье — лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее ФАН писал о том, как новгородским полицейским удалось задержать подозреваемых в краже денег из Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.