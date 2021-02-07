Вспышка COVID-19 зафиксирована в психоневрологическом интернате Великого Новгорода

Великий Новгород, 7 февраля. Как сообщили журналистам в региональном оперштабе по коронавирусу, стационар Новгородского психоневрологического интерната закрыт на карантин в связи с распространением COVID-19.

По предварительной информации управления Роспотребнадзора по Новгородской области, тестирование выявило коронавирус у 37 проживающих. Большинство заболевших переносит заболевание бессимптомно, некоторые в легкой форме. В тяжелом состоянии пациентов нет.

Сотрудниками Центральной городской клинической больницы проведен медицинский осмотр всех обитателей интерната, проживающих и сотрудников. Проведено флюорографическое исследование с использованием передвижного оборудования.

Как сообщают в оперштабе, учреждение обеспечено необходимым количеством средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов, в том числе, противовирусных и антибактериальных. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование и необходимый комплекс мероприятий. Ситуация находится под контролем.

В начале февраля пресс-служба регионального правительства сообщала о вспышке COVID-19 в стационаре Поддорского центра социального обслуживания. Там было выявлено тринадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией у проживающих, и еще четыре — у сотрудников учреждения. Один человек был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее ФАН писал о том, что в рамках акции «Софийский десант» новгородские студенты-медики помогут местным жителям при вакцинировании от COVID-19.