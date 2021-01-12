Великий Новгород, 12 января. Как стало известно ФАН, в марте новгородцам вернут привычный и любимый многими поезд «Великий Новгород — Москва» с прибытием на Ленинградский вокзал столицы.

В связи с работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская — Москва-Курская, с 15 марта компания «РЖД» изменит график движения и маршрут следования нескольких пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал в Москве, об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

Коснутся изменения и поезда «Великий Новгород — Нижний Новгород», который сейчас прибывает в Москву на Курский вокзал.

Напомним, 30 мая 2018 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации, губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил, что новые железнодорожные маршруты свяжут Великий Новгород со Псковом и Нижним Новгородом. В конце 2018 года в путь отправился первый поезд из Великого Новгорода в Нижний.

Андрей Никитин рассчитывал, что поезд из Нижнего Новгорода в Великий привлечет в регион дополнительное число туристов.

«Маршрут будет важен для туристов, которые смогут посещать такие города как Великий Новгород, Нижний Новгород, Москва и Владимир», — говорил журналистам Андрей Никитин в декабре 2018 года.

Как показала практика, этим ожиданиям не суждено было сбыться. Новгородцы отправлялись из Великого Новгорода в Москву и обратно, нижегородцы тоже в Великий Новгород не торопились, выходили из поезда на Курском вокзале столицы.

К тому же, новшество пришлось по душе далеко не всем новгородцам. Жители областного центра привыкли, что Великий Новгород связывает с Москвой свой, фирменный поезд, который приходит на Ленинградский вокзал. Да и садиться в чистый вагон на конечной станции приятнее, чем запрыгивать в купе, в котором до тебя кто-то ехал.

Информацию о возвращении поезда «Великий Новгород — Москва» с прибытием на Ленинградский вокзал люди восприняли с воодушевлением, отмечая, что это временное расписание неплохо было бы превратить в постоянное.

«Необходимо оставить прибытие и отправление поезда Великий Новгород — Москва на Ленинградском вокзале. Не нужен новгородцам поезд до Нижнего! А если и нужен, то единицам. Вот пусть эти единицы и топают на Курский вокзал», — на сегодня это самое популярное мнение во многих региональных пабликах.

Нужно отметить, что голоса за то, чтобы Великий Новгород с Нижним продолжал связывать фирменный поезд, в Сети тоже раздаются, но их гораздо меньше.

Но в региональном правительстве сообщают: «После того, как строительство будет закончено, поезд сообщением «Великий Новгород — Нижний Новгород» будет восстановлен», и это, возможно, ставит точку в споре о маршруте движения популярного у новгородцев поезда «Великий Новгород — Москва».

Ранее ФАН писал, что высокоскоростная магистраль из Москвы в Санкт-Петербург может пройти через пригороды Великого Новгорода.