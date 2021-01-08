На Новгородчине поисковики нашли останки трех бойцов РККА

Великий Новгород, 8 января. Как стало известно ФАН, в Демянском районе Новгородской области поисковики обнаружили останки трех красноармейцев. Об этом журналистам рассказали в поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова.

По словам бойцов «Долины», поисковая работа не останавливается и в новогодние праздники. Свой очередной разведвыезд, на этот раз, в Демянский район, совершила поисковая группы «Партизан» из Боровичей.

Поисковики сумели найти останки троих бойцов РККА. Вместе с останками обнаружены ложки с инициалами погибших воинов. Возможно, это позволит установить имена павших за Родину бойцов. В конце прошлого года, во время очередной поездки под Демянск, в районе деревни Цемена боровичские поисковики нашли останки двух бойцов РККА.

Ранее председатель Совета командиров «Долины» Игорь Неофитов рассказал ФАН о буднях организации.