Новгородская телеведущая рассказала о проблеме социализации для «особенных» детей

В середине декабря в Великом Новгороде прошел конкурс «Миссис Великий Новгород 2021». Организатор этого ежегодного мероприятия, которое направлено больше на благотворительность, чем на зрелищность, — телеведущая и мама особенного ребенка Оксана Сас. Ее дочь Анечка, инвалид-колясочник, в этом году самостоятельно смогла поступить в НовГУ имени Ярослава Мудрого.

Корреспондент ФАН поговорил с Оксаной о благотворительности, о том, как трудно социализироваться в жизни особенным детям, о необходимости помогать и, конечно, о конкурсе красоты.

— Оксана, вы в очередной раз провели конкурс «Миссис Великий Новгород», и я не представляю, с каким трудом вам это удалось в условиях режима повышенной готовности!

— Да, в этом году мы, также как и в прошлом и в позапрошлом, провели конкурс «Миссис Великий Новгород 2021». Объясню, почему речь идет про 2021 год. Мы снимаем телевизионную версию нашего финала и потом, в дни новогодних праздников, для всех новгородцев показываем, какие замечательные, чудесные женщины живут в Великом Новгороде.

— Расскажите, что вас заставляет год от года все это делать?

— Почему вообще я занимаюсь этим конкурсом? Это скорее хобби и самореализация. Я — мама особенного ребенка, моя жизнь непосредственно связана с благотворительностью. И конкурс красоты всегда подразумевает некий элемент благотворительности. Победительницы конкурсов красоты по всей России, в Новгороде, в других городах, да и в других странах, занимаются благотворительностью. И я придумала такой вот конкурс, «Миссис Великий Новгород». Не совсем придумала, скорее, следовала тем традициям, которые были более десяти лет в городе.

Но я придумала, что конкурс наш будет благотворительным. Этот проект мы реализуем совместно с благотворительным фондом «Звездный порт», но мы не собираем на благотворительность, а зарабатываем таким красивым способом, проводя красивое новогоднее шоу для новгородцев. Все средства от продажи билетов на официальном шоу идут на благотворительность.

У меня старшая дочка – инвалид-колясочник, Анечка, ей 18 лет, замечательный ребенок. И я, как никто другой, знаю, насколько сложно собрать на благотворительность.

В первый год мы с продажи билетов выручили некие средства, это совсем немного, мы купили курс реабилитации в Евпатории для особенного ребенка. Это достаточно дорого. А в прошлом году мы купили инвалидное электрокресло. В этом году, к сожалению, мы не смогли собрать целый зал филармонии гостей — нам запретили. Но мы купили блокноты у благотворительного фонда «Звездный порт», сделанные особыми детьми. Такие классные блокноты с надписью: «Эй, принцесса, меньше стресса!». Один блокнотик стоит 150 рублей. Мы купили где-то штук семьдесят, в общем, все, что было, мы скупили. Тем самым мы помогли благотворительному фонду «Звездный порт», а Татьяна Чернева, руководитель фонда, в свою очередь сказала, что эти средства пойдут на новогодние подарки особенным детям, на которые они как раз сейчас собирают.

— С какими трудностями вы сталкивались? Я понимаю, что наполнение зала – это минус. Вот кстати, буквально на днях ФАН рассказывал о том, как расстроились дети в ДК Васильева, что будут пустом зале выступать.

— У меня есть очень большой опыт наблюдения, как происходит в других городах такие вот крупные массовые мероприятия. Я очень благодарна нашему правительству и губернатору, который не закрыл наш город, не закрыл нашу культуру и понимает, что от этого зависит настроение людей. Согласитесь, сейчас жить довольно сложно, люди болеют, но мы обязательно должны куда-то ходить, что-то смотреть.

В других городах, к примеру, во Пскове, перешли в онлайн-формат, без гостей, просто снимали телевизионную версию. Нам же разрешили собрать двадцать пять процентов от зала филармонии.

Да, нам запретили задействовать на сцене детей. Нам запретили смешивать в нашем концерте другие сообщества.

— Поясните?

— К примеру, если ваш ребенок занимается в каком-то творческом коллективе, вы можете проводить этот концерт. Придут те же самые гости. Родители — это одно сообщество, но Роспотребнадзор запретил смешивать эти сообщества. То есть, мы в нашем концерте не могли показывать другие творческие номера, городские, как мы обычно любим это делать. Раньше мы приглашали много гостей детей, различные коллективы, они выступали перед залом.

Но нам все же удалось провести мероприятие. Расскажу один маленький секрет. Мы про каждую маму и ее семью сняли фильм. В ходе каждого конкурса красоты возникают неизбежные паузы — девочкам надо переодеться, и так далее. Раньше эти паузы как раз заполняли приглашенные коллективы, а в этом году мы показывали на экране фильмы о семьях участниц конкурса, об их быте.

В этом году у нас появился шанс показать, какие замечательные, чудесные женщины живут в Великом Новгороде, потому что новгородская земля должна гордиться именно своими женщинами. Они здесь живут. Они здесь рожают детей. Они здесь их растят, воспитывают, обучают. Никуда не уезжают из нашего любимого города.

— Были ли вовлечены в процесс мужья, дети конкурсанток?

— Да, это удивительная история, что на протяжении всего конкурса у нас задействована вся семья. Это очень похоже на тимбилдинг, это очень объединяет семьи.

К примеру, у нас есть творческий номер на одну минуту. Мама должна придумать со своей семьей, со своими детьми какое-то действие на сцене. Какое действие? Все, что угодно! Это безумно объединяет семьи. Папа вместе с мамой придумывают какой-то номер, шьют костюмы, учат текст, записывают песню на студии звукозаписи. И потом они результат могут видеть на сцене филармонии. А это прямая ситуация успеха для семьи, это очень объединяет.

— Кто может принять участие в конкурсе «Миссис Великий Новгород»? Есть ли какие-то условия, критерии отбора?

— В конкурсе может принять участие любая мама. Главное условие — быть мамой. Замужем она, не замужем. Есть особенный ребенок, нет особенного ребенка.

Это не конкурс для мам детей-инвалидов, он — для новгородских мам. Но в нашем конкурсе ежегодно принимают участие мамы особенных детей, потому что им тоже хочется праздника, хочется выйти в красивом платье и вспомнить, что они женщины.

Кстати, я очень долго думала над тем, для чего женщины хотят принять участие в конкурсе красоты. В прошлом году я приняла более ста заявок. Можете себе представить? Мне звонили, говорили: «Хотим поучаствовать». Ежегодно более двадцати женщин принимают участие и выходят в финал конкурса. Более двадцати новгородских семей участвуют в этом процессе. Дело в том, что наш конкурс — не про корону победителя, наш конкурс про дружбу.

Потому что самое главное — женщины получают очень добрых хороших соратниц, друзей на этом конкурсе. Мне кажется, это очень важно.

— Оксана, в глазах обывателя конкурс красоты — это чуть-чуть про разврат, чуть-чуть про неприличное, дефиле в купальниках, стройность ног, объем груди, а вы рассказываете историю дружбы, историю дружной семьи.

— Да, все так.

— Ваш конкурс красоты — он больше про дружбу, или про самореализацию?

— И про самореализацию, и про праздник, которого не хватает женщинам в обычной жизни. Вот мама пришла в магазин, стоит за хлебом, да? А ведь в голове-то она совершенно другая. Думает — где же мне себя показать такую красивую? Где же эта ситуация успеха, когда мной будут восхищаться, где я смогу показать все свои творческие способности? Я вот хожу заниматься пением. А где же мне спеть на сцене? Да так спеть, чтобы это было классно, и мной все восхищались. Как раз этот конкурс дает женщинам момент самореализации.

— Но все равно в любом конкурс красоты есть дефиле.

— Есть дефиле. Но дефиле — это всегда возможность вспомнить о том, что мы женщины красивые, стройные. Это подтянуться, выпрямить спину, надеть каблуки, которые в обычной жизни мамы многодетные точно не носят. И это придает огромную уверенность женщине. Вот женщина сидит где-то дома, моет посуду с кучей детей, уроков. Особенно сейчас, на самоизоляции. А она сходит к нам на конкурс, месяц на репетиции буквально на час выйдет из дома, пообщается с подругами, с соратницами, наденет каблуки просто продефилирует чуть-чуть в репетиционном зале, и приходит домой, и щебечет, и все у нее ладится. И с мужем хорошо, и с детьми, и с уроками. Я всегда наблюдаю за нашими женщинами и вижу, какие они приходят на конкурс, и какие они становятся уже к финалу.

— А мужья не ревнуют? Ведь, мы, мужики сволочи такие. Нам нужно, чтобы женщина всегда была вокруг. Борщ, котлеты, уборка, уроки, секс... И тут вдруг жена встала, нарядилась — и ушла когда-то. А как же я?

— Вы совершенно правильно описали модель поведения. Многие мужья так реагируют, не всем дано понять женщину, прийти, поддержать. Некоторые мужья не приходят даже на финал, чтобы подарить цветы и поздравить, но наблюдают со стороны.

Мы нормально относимся к такой позиции наблюдателя со стороны и знаем, что при случае мужья всегда гордятся победой своих жен, всегда хвастаются. У нас ведь нет проигравших на конкурсе, все получают какой-то титул, не все корону, но титул — точно у каждой участницы есть.

— Я понимаю, что у вас более теплая атмосфера, чем обычно на конкурсах красоты, но нет ли обид, когда все хороши, а она такая корону получила, а чем мы хуже?

— Я уверена, что каждая мама где-то после финала всплакнула, почему она не выиграла главную корону. Есть такое, конечно. Обидно, потому что вкладывается много сил, души, показывается семья, самое сокровенное на конкурсе, и мы не получаем главную корону. Это огромный стресс для женщин, и вообще финал — это огромный стресс. И после того, как пройдет церемония награждения, мы, женщины, выдыхаем, и нам кажется, что мы проиграли.

Я же тоже участвовала в конкурсе 2009 года. Я не выиграла, заняла второе место, и я так расстроилась... Я понимаю каждую маму, которая расстроилась и не выиграла. Хотя мы заранее настраиваем женщин, говоря о том же говорят, что у вас у всех будет чувство, что вы проиграли независимо от того, какие вы титулы займете. А вы представляете на главной победительнице какая ответственность лежит?

— А какая? Давайте расскажем.

— Самая главная миссия, которая лежит на победительнице конкурса «Миссис Великий Новгород» — благотворительность. Она должна своими поступками, своим примером нести в этот мир доброту, и заниматься благотворительностью. Элементарно приехать в детский дом и дать примерить корону победительницы, для ребят, которые в детском доме живут, это очень много значит. Они потом выкладывает фотографии, живут этими воспоминаниями, как к ним приезжали красивые тети. Могу рассказать про детские дома, чем мы занимаемся.

— Да, очень интересно. Какие детские дома? Почему именно детские дома? Расскажите поподробней.

— Мы с удовольствием ездим в детский дом Ушинского для особенных детей (Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского. — прим. ФАН). Там такие классные девчонки живут! Мы с удовольствием с ними общаемся. Они обожают красить ногти, что-то делать совместно, и мы проводили с ними несколько интересных мероприятий.

Мы приехали туда с участницами конкурса, устроили для них квест-шоу. Мы рисовали, у нас был аквагрим, аниматоры, какая-то интересная программа. Каждый год мы ездим к ним на елки. Вот жалко, что из-за ситуации с COVID-19 мы в этом году не поедем. Но теперь мы показываем им нашу шоу-программу.

Это же талантливые ребята, пусть они на инвалидных креслах, но они такие позитивные, веселые! Мы с ними дружим, они показывают нам свою шикарную программу. Мы стараемся каждый год, даже несколько раз в год ездить туда, но, к сожалению, режим повышенной готовности внес свои коррективы, и мы очень страдаем. Но мы постоянно переписываемся с этими девочками. А ведь дети подрастают, они уходят в семьи, и они уходят из этих детских домов. Мы следим, конечно, за их жизнью, но встретиться не можем, вот обидно — прямо сил нет!

— Хотелось бы немного поговорить о социализации детей из детских домов, в частности особенных детей. И у вас особенный ребенок, но ваш особенный ребенок более счастлив, чем они, у него есть замечательная мама. Дети многие этого, к сожалению, лишены. В этом году ваша дочь поступила в институт, я догадываюсь, что это было очень трудно, но вы вместе это сделали. Социализация для особенных детей — это проблема?

— У меня, как у мамы особенного ребенка, есть большой опыт. Моей дочери восемнадцать лет. На мой взгляд, социализировать детей-инвалидов можно только в творчестве. Только там они получают какую-то ситуацию успеха для себя, и потом становятся уверенными, и ходят по нашим улицам с гордо поднятой головой, что они артисты, к примеру, театра «Жест» (Народный самодеятельный коллектив «Театр безграничных возможностей «Жест». — прим. ФАН). Моя дочка тоже посещает этот театр. К сожалению, сейчас, из-за ситуации с COVID-19, мы не можем его посещать, но год назад они везде ездили, танцевали, выступали.

Что хочу сказать про поступление? Я хочу сказать всем родителям: «Верьте в своих детей!» Несмотря на то, что дети на инвалидных креслах, они как-то может быть плохо учатся в школе, это не дает права родителям отнимать шанс у ребенка поступить в институт.

Я очень благодарна всем, кто принимал в этом участие, потому что Новгородский государственный университет создал уникальные условия для моей дочери, которая передвигается на инвалидном кресле, и, собственно говоря, она даже не может крутить коляску полноценно, чтобы перемещаться по аудиториям.

Процесс поступления был достаточно сложен, потому что комиссия на экзаменах присутствовала вместе с ребенком, это тоже большой стресс. Но у Анечки все получилось, она поступила, прошла по баллам, и мы выбирали между логопедией и психологией, выбрали инклюзивную педагогику и психологию.

Но когда мы пришли, для нас была загадка, как же она будет вот на инвалидном кресле, как это все будет? Но НовГУ предоставил уникальные возможности для таких детей, оборудовав специальный класс, где занимается Анечка.

У Ани есть тьютор, который встречает ее у двери и провожает в конце дня. У нас сейчас смешанное обучение из-за ситуации с COVID-19. Какие-то лекции мы посещали в институте, какие-то проводились онлайн. Сейчас все перешли на онлайн-обучение и прекрасно по скайпу занимаются с преподавателями.

Очень интересная группа набралась не новгородских девчонок, приезжих студентов, которые поступили на бесплатное очное отделение. Поэтому я очень благодарна НовГУ. Надеюсь, что так дальше пойдет, и Аня успешно закончит вуз. Учиться очень интересно, она с удовольствием вовлечена во все процессы, в студенческую жизнь вместе с этими ребятами, у нее нет возможности сейчас куда-то с ними ходить, но они все общаются с утра до ночи. Все вместе, всей группой.

— Оксана, год назад в интервью вы говорили мне, что вы против инклюзивного школьного образования. Когда ваша дочка приезжала в школу, дети не могли себя сдерживать: кто-то что-то про нее говорил, кто-то вокруг специально громко кричал, и Аня закрывалась. К сожалению, наши школьники не были готовы к тому, что рядом с ними особенный ребенок. Но вот дочка пошла в институт. Почувствовали ли вы разницу?

— Если ребенок интеллектуально такой же, как свои сверстники, не так и важно, какие у него физические ограничения, общество воспринимает этого человека нормально. Но если у ребенка есть какие-то интеллектуальные отклонения, общество, к сожалению, такого человека не принимает.

Тогда необходимо создать условия, чтобы он был вместе с такими же ребятами с интеллектуальными отклонениями, и тогда у них будет какая-то относительно нормальная жизнь.

Приведу пример. Моя Аня учится в институте. Интеллектуально там такие же девочки, у них складывается нормальное общение. Не важно, Анютка моя на коляске, или без коляски. Но я чувствую, что не все пока что поняли, что с Аней можно дружить, или они вообще не понимают, как с ней можно дружить.

А вот в детском доме Ушинского, где замечательные, такие же по возрасту девчонки, как моя дочка, но интеллектуально они не такие способные, но они настолько дружат, настолько им там классно! Они не учатся в институтах, у них там урезанная школьная программа, но они социализируются в творчестве — поют, рисуют, шьют, учат песни. Если бы вы видели этих очаровательных детей! Они очень любят фотографироваться. На самом деле, когда я спрашивала у своих коллег с областного ТВ о поездке в детский дом к особенным детям, мне отвечали: «Ой, Оксана, мы, наверное, нет, потому что мы не можем это психологически пережить!» Стереотип такой.

— А вам не кажется, что человек просто не готов принять, что перед ним такой же человек, как ты? А может, чем-то даже гораздо лучше, чем ты...

— А на самом деле — лучше. Вот как мы друг к другу относимся? Допустим, выиграл кто-то журналистский приз, мы ревнуем. А у них — привез спонсор один велосипед на весь дом, на весь детский дом, представляете? И они радуются: «Маше подарили велосипед! Мы рады за Машу!» И вот этого в нашем обществе нет, таким вещам стоит поучиться у особенных детей, когда они радуются друг за друга.

— Детям в детском доме имени Ушинского что важнее — подарки от богатого дяди, или с красивой миссис Великий Новгород картинку нарисовать?

— И то, и то важно. Но, наверное, для них важнее общение, которого им не хватает, потому что они находятся на изолированной территории, в закрытом учреждении.

Раз — мы должны приехать обязательно пообщаться с ними. И два — мы должны закрыть их потребности по их жизненным, необходимым вещам.

К примеру, цветная бумага. В этом детском доме парень есть классный. Он посмотрит на прогулке, как машина грузовая мимо проехала, и потом, представляете, всю вот эту машину слепит до мелочей из цветной бумаги. Мы когда туда приезжаем, он первым делом спрашивает: «А ты мне бумагу подвезла?»

Или — «А вы мне телефон подарите?» Телефон тоже для них некий такой элемент общения. Они все общаются, даже если они не умеют писать и разговаривать, они общаются смайлами. Они мне присылают смайлы, я им отвечаю, или сейчас наговорить можно что-то. Они плохо разговаривает, но в то же время им всегда важно, чтобы я им ответила, чтобы поговорила. Поэтому, и то, и то важно, чтобы привезли эту цветную бумагу, и чтобы пообщались с ними.

— Вы будете заниматься конкурсом дальше? Мы увидим конкурс «Миссис Великий Новгород 2022»?

— Да, обязательно. Вы не поверите, я приняла уже первую заявку!