Легенды кино на фестивале «Вече» забыли о жестких ограничениях Великого Новгорода

Вчера в Великом Новгороде в мультимедийном центре «Россия» прошла церемония открытия XIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». Он продлится до 7 декабря.

В этом году кинофестиваль посвящен 75-летию Великой Победы и проходит при поддержке Министерства культуры России, правительства Новгородской области, киностудии «Сагиттариус-Д» и Российского военно-исторического общества. Организация мероприятия, в том числе вопросы безопасности, легли на плечи регионалов.

«В этом году фестиваль будет организован в двух форматах онлайн и оффлайн и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщает пресс-служба региональных властей.

«В период пандемии Великий Новгород становится отдушиной для любителей отечественного кино. Именно к нам едут от столичного коронавируса любимые актеры», — отмечается на странице «ВКонтакте», посвященной кинофестивалю.

И действительно, в Великий Новгород приехали замечательные и долгожданные в Великом Новгороде мастера кино — артист Дмитрий Харатьян, народный артист РФ Александр Домогаров, народный артист России Александр Панкратов-Черный, народная артистка РСФСР Лариса Лужина и другие. Президент фестиваля — народная артистка РФ, кинорежиссер Светлана Дружинина, председатель жюри — народный артист России Александр Михайлов.

На открытии мероприятия артисты общались с поклонниками, делали селфи. Если судить по фотографиям с мероприятия, они были при этом без масок и, разумеется, не всегда соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра, предписанную Роспотребнадзором. Странно, что никто из организаторов фестиваля не напомнил звездам кино о необходимости поберечь себя в условиях пандемии.

Отметим, что с 16 ноября для граждан старше 65 лет, а также для неработающих граждан старше 60 лет в Новгородской области был введен режим обязательной самоизоляции, о чем сообщил губернатор Андрей Никитин на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Меры приняты строгие.

«Пожилые новгородцы смогут выходить из дома на прогулку, в ближайший магазин или аптеку только в период с 8:00 до 11:00. Все остальное время им нужно будет оставаться дома. Режим самоизоляции не применяется к руководителям организаций, сотрудникам и руководителям органов власти, чье нахождение на рабочем месте влияет на критически важные особенности их функционирования. Также этот режим не применяется к работникам здравоохранения, к педагогическим работникам и работникам организаций социальной защиты», — пояснил Никитин.

«Покупатели старше 65 лет обслуживаются строго с 8:00 до 11:00», — написано теперь на дверях некоторых продовольственных магазинов Великого Новгорода.

Напомним, что Светлане Дружининой в 2020 году исполнился 81 год, Александру Панкратову-Черному — 71 год, Ларисе Лужиной — 81 год, Александру Михайлову – 71 год. К счастью, «гардемаринам» Харатьяну и Домогарову нет еще 65 лет и они работают, но остальные, если следовать указу губернатора Новгородской области, должны появляться на улицах Великого Новгорода только с 8:00 до 11:00. Ведь ни Светлана Дружинина, ни Александр Панкратов-Черный, ни Лариса Лужина, ни другие заслуженные гости фестиваля не являются «руководителями организаций, сотрудниками и руководителями органов власти, чье нахождение на рабочем месте влияет на критически важные особенности их функционирования». И уж точно они не относятся к работникам здравоохранения, к педагогическим работникам и работникам организаций социальной защиты. Странно, что никто из тех, кто приглашал дорогих гостей в Великий Новгород, не задумался о риске для их здоровья и не вспомнил указ главы региона.

«Мероприятий как таковых и не будет, только онлайн. А билеты, сколько не звоним в филармонию, их нет. Получается, только гости и администрация», — сетуют желающие попасть на встречу с артистами новгородцы в группе фестиваля «Вече» ВКонтакте.

«Заполнение зала 25%. В ММЦ «Россия» это 100 человек, в филармонии немного больше. Приглашения разобраны практически сразу. Онлайн с мероприятия 4 декабря можно посмотреть на портале Культура РФ», — отвечают новгородцам организаторы кинофестиваля.

Если приглашения разобраны практически сразу, а заполнение зала лишь 25%, значит, новгородцы правы — только гости и администрация смогут побывать на фестивале. Но в правительстве Новгородской области, по официальным данным, очень непростая эпидемиологическая обстановка, COVID-19 переболели почти все вице-губернаторы, многие министры и руководители профильных департаментов. Даже мэр Великого Новгорода болен коронавирусом.

Стоило ли чиновникам областного правительства в такое непростое время устраивать кинофестиваль, чтобы легендарные артисты общались с «околоковидными» чиновниками, не лучше ли было перенести мероприятия, или провести их полностью онлайн? Вопрос риторический, с учетом, что многие из заявленных в программе фильмов новгородцам давно знакомы и доступны в Сети. Это «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова (1974 год), первая и вторая серия «Гардемаринов» (1986 год), «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994 год). Фильмы же, вышедшие в прокат в 2020 году, такие как «Доктор Лиза» и «Стрельцов», можно было посмотреть на площадках российских интернет-кинотеатров, премьеры и обсуждения этих фильмов давно состоялась на столичных площадках.

К сожалению, со стороны кинофестиваль «Вече» действительно выглядит как возможность новгородской богеме, в основном, приближенной к администрации, потусить с любимыми с детства артистами за счет бюджетных средств. Увы, с риском для жизней маститых деятелей культуры — ведь COVID-19 не дремлет и в провинции.