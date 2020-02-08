Двое преступников пытались похитить силовые трансформаторы в Новгороде

Новгород, 8 февраля. Злоумышленники пытались вывезти на санках силовые трансформаторы с одной из подстанций в Новгороде. Случайный свидетель помешал планам преступников. Об этом сообщили в МВД России по Пестовскому району.

Инцидент произошел в деревне Лаптево. Двое воров пробрались на территорию одной из электрических подстанций. Они погрузили награбленное на сани и хотели скрыться незамеченными, но их заметил один из местных жителей. Испугавшись, воры бросили свою поклажу и убежали.

Очевидец обратился в полицию. Стражи порядка быстро установили личности преступников и задержали их. Грабителями оказались ранее судимые местные жители, против них возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска с игрушечным пистолетом украл в магазине пачку пельменей и духи, которые потом выпил.На грабителя завели дело о разбое и начали расследование, передает телеканал «360».