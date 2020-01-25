Три ребенка пострадали при пожаре в жилом доме в Новгородской области

Великий Новгород, 25 января. Восемь человек пострадали при пожаре в жилом доме в городе Старая Русса Новгородской области. Среди пострадавших есть три ребенка, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Старорусского района.

Пожар произошел в одном из домов, расположенных на улице Чапаева, в ночь на 25 января. Из горящего здания вывели 70 человек, в том числе 20 детей.

Огонь удалось потушить в 03.09, передает «ФедералПресс». Все пострадавшие госпитализированы. Причина возгорания устанавливается, пишет «Газета.ру».