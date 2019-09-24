Здание техникума загорелось в Великом Новгороде

Великий Новгород, 24 сентября. Пожар произошел в здании Новгородского кооперативного техникума, видео происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 24 сентября. Загорелось здание бывшего кооперативного техникума на улице Федоровский ручей.

По данным ГУ МЧС по региону, наблюдается сильное задымление. На место происшествия прибыли спасатели, в тушении задействованы четыре автоцистерны, коленчатый подъемник.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Ранее сообщалось о серьезном пожаре в дисконт-центре Нижневартовска.