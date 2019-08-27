Москва, 27 августа. Управление Федеральной службы безопасности по Новгородской области обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Были обнародованы имена латвийских карателей, виновных в геноциде в Новгородской области. Отмечается, что в мае 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941–1943 годов, которые происходили в селах Жестяная Горка и Черное. Были эксгумированы около полутысячи останков.

Как пишет РИА Новости, ФСБ обнародовала список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Документ содержит 19 имен тех, кто виновен в истреблении мирных жителей во время оккупации. Среди них Рудольф Гроте, Харис Лиепиньш, Карлис Лацис и другие. Все они были уроженцами или жителями Латвийской ССР. В документе также приведены приметы карателей. Есть данные о росте, телосложении, цвете глаз и прочее. Кроме того, названы воинские звания и место проживания после войны.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде мирных граждан латвийскими карателями в 1942-1943 годах 14 мая 2019 года. По данным пресс-службы ведомства, в мае 2019 года отряд «Поискового движения России» обнаружил останки 42 мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области. Среди погибших также были обнаружены трое детей и беременная женщина.

Позднее удалось выяснить, что мирные жители стали жертвами карательных операций в 1942 году. Уничтожением советских мирных граждан занималась «тайлькоманда», в состав которой входили 33 карателя, являющиеся выходцами из Латвийской ССР. Позднее карателям удалось скрыться на территории США, Канады и Германии. Карателями командовал немецкий генерал Герцог Курт, который в 1947 году был осужден в СССР за «зверские расправы над советскими гражданами».

«В 1942-1943 годах члены группы систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также военнопленным», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что преступления карателей против советских граждан являлись частью генерального плана «Ост», который предполагал массовое уничтожение славян, евреев, цыган.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 357 УК РФ – геноцид. В ходе следственных действий будет создан банк данных ДНК, который позволит идентифицировать личности погибших мирных граждан.

В августе 2018 года Минобороны рассекретило документы о подвигах летчиков в Великой Отечественной войне. В материале показали копию проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, который был написан под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке Москвой Третьего рейха в самом начале войны.

Кроме того, были размещены документы с деталями героических действий пилотов-штурмовиков, имена которых ранее были засекречены и не афишировались. Речь идет о младшем лейтенанте Владимире Гуляеве, который смог нанести тяжелый удар врагу и посадить разрушенный самолет на одно уцелевшее шасси.

Согласно информации департамента, отдельно в статье говорится о летчице Екатерине Зеленко, которая менее чем за шесть месяцев войны выполнила свыше 40 удачных боевых вылетов. Она сумела совершить воздушный таран и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Также Минобороны рассекретило уникальные аналитические документы о долговечности самолетов, моторов, авиационного вооружения и специального оборудования.