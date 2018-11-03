«Пленных немцев» проведут по Великому Новгороду в годовщину освобождения города

Великий Новгород, 3 ноября. По случаю годовщины освобождения Великого Новгорода от фашисткой Германии 20 января в ходе исторической реконструкции по городу проведут «пленных немцев». Об этом сообщает министерство культуры России.

Уточняется, что мероприятие состоится на площади Победы-Софийской. Здесь горожане смогут проследить за «вводом пленных немцев в Новгородский Кремль».

В этот же день пройдет еще несколько инсталляций, в частности, «Оккупированный и освобожденный Новгород» и «Разрушенный памятник «Тысячелетие России», пишет ТАСС.

Ранее в Хабаровске состоялась историческая реконструкция, посвященная первым дням Великой Отечественной войны. Посетители мероприятия получили возможность овладеть навыками сборки и разборки автоматов. RT напоминает, что оборона Лиепая длилась с 22 по 29 июня 1941 года.