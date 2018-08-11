Меню
Происшествия
Пожар уничтожил три здания в Новгородской области
Политика
В Совфеде рассказали, как Россия может ответить на новые санкции США
Следующая новость
Загрузка...

    Пожар уничтожил три здания в Новгородской области

      /  Обновлено: 
    71

    Пожар уничтожил три здания в Новгородской области

    Великий Новгород, 11 августа. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Хвойнинском районе Новгородской области: загорелись три здания.

    Сообщение о пожаре в Хвойнинском районе в населенном пункте Кушавера поступило на пульт дежурного спасателя МЧС в ночь с 10 на 11 августа в 02.08. Соответствующую информацию передает пресс-служба управления МЧС Новгородской области.

    На место ЧП незамедлительно выехали три машины МЧС и боевые расчеты пожарных. Возгорание удалось ликвидировать спустя пять часов. Пламя уничтожило дом, баню и сарай. 

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают точную причину пожара. Информации о пострадавших не поступало.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.