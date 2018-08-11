Пожар уничтожил три здания в Новгородской области

Великий Новгород, 11 августа. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Хвойнинском районе Новгородской области: загорелись три здания.

Сообщение о пожаре в Хвойнинском районе в населенном пункте Кушавера поступило на пульт дежурного спасателя МЧС в ночь с 10 на 11 августа в 02.08. Соответствующую информацию передает пресс-служба управления МЧС Новгородской области.

На место ЧП незамедлительно выехали три машины МЧС и боевые расчеты пожарных. Возгорание удалось ликвидировать спустя пять часов. Пламя уничтожило дом, баню и сарай.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают точную причину пожара. Информации о пострадавших не поступало.