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Газон приведут в порядок на девяти улицах Новгорода
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    Газон приведут в порядок на девяти улицах Новгорода

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    Газон приведут в порядок на девяти улицах Новгорода

    Великий Новгород, 11 августа. Работы по реконструкции газонов проведут в Новгороде в рамках капитального ремонта дорог и тротуаров. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Великого Новгорода.

    Планируется, что приведут в порядок газоны на следующих улицах: Большая Московская, Мерецкова-Волосова, Предтеченская, Каберова-Власьевская, Десятинная, Большая Власьевская, Михайлова, Тихвинская и Кооперативная. 

    Согласно нормам, газон не должен возвышаться над бордюром. Также важно, чтобы он не портил облик города и не загрязнял дороги.

    Напомним, инвестор из Санкт-Петербурга планирует открыть «респектабельную гостиницу» в Великом Новгороде.

    Автор: Ксения Пудовкина
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