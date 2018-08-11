Газон приведут в порядок на девяти улицах Новгорода

Великий Новгород, 11 августа. Работы по реконструкции газонов проведут в Новгороде в рамках капитального ремонта дорог и тротуаров. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Великого Новгорода.

Планируется, что приведут в порядок газоны на следующих улицах: Большая Московская, Мерецкова-Волосова, Предтеченская, Каберова-Власьевская, Десятинная, Большая Власьевская, Михайлова, Тихвинская и Кооперативная.

Согласно нормам, газон не должен возвышаться над бордюром. Также важно, чтобы он не портил облик города и не загрязнял дороги.

Напомним, инвестор из Санкт-Петербурга планирует открыть «респектабельную гостиницу» в Великом Новгороде.