Петербургский инвестор откроет гостиницу в Новгороде

Великий Новгород, 11 августа. Инвестор из Санкт-Петербурга планирует открыть «респектабельную гостиницу» в Великом Новгороде. Соответствующую информацию передает «Новгород.ру».

Группа компаний «Росси» планирует построить целый комплекс со стоянкой, конференц-залом, баром, охраняемой парковкой и рестораном. Данный вопрос обсудили в областном министерстве инвестиционной политики в четверг, 9 августа.

Информации о точном местоположении объекта нет, однако, скорее всего, гостиница расположится в здании бывшей бани, расположенной на Софийской набережной. На участке также будут проведены работы по реконструкции.

Напомним, порядка 18,8 миллиона рублей планируют выделить на выполнение работ по строительству отдельного этапа комплексной автоматизировано-информационной аналитической системы АПК «Безопасный регион» в Великом Новгороде.