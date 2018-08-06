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«Газель» насмерть сбила пешехода в Новгородской области
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    «Газель» насмерть сбила пешехода в Новгородской области

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    «Газель» насмерть сбила пешехода в Новгородской области

    Великий Новгород, 6 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье поздно вечером в Валдайском районе Новгородской области: автомобиль насмерть сбил пешехода.

    Смертельная авария произошла на 390 километре трассы Россия: водитель отечественного авто насмерть сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне видимости перехода. Соответствующую информацию передает «Колмово.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УГИБДД по Новгородской области.

    Мужчина получил смертельные и травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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