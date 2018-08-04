Население Новгородской области уменьшилось на 3 тысячи человек за полгода

Новгород, 4 августа. По данным Новгородстата, в первой половине 2018 года численность населения региона снизилась более чем на 3 тысячи человек. Смертность составила 5,2 тысячи жителей, при этом 6 тысяч человек переехали из региона.

В первой половине 2018 года в Новгородчине зарегистрировали 2,9 тысяч новорожденных. При этом приток из других регионов страны и стран мира составил более 5 тысяч человек.

Естественная убыль населения в начале года немного снизалась: разница на 11 человек меньше, чем прежде. С января по июнь было зарегистрировано на 413 браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 1389 браков. При этом число разводов осталось прежним – 1330. Об этом сообщает прпсс-служба Новгородстата.

Отток миграции в первом полугодии заметно вырос: регион покинули 260 граждан Украины, 72 гражданина Узбекистана и 58 граждан Молдавии.