Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новгороде и скрылся

Великий Новгород, 3 августа. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Великом Новгороде в четверг: неизвестный водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся.

Как передают «53 новости», ДТП случилось в четверг, 2 августа, во второй половине дня на улице Большая Власьевская: водитель, личность которого на данный момент не установлена, на иномарке сбил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся с места аварии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личность водителя.