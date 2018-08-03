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Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новгороде и скрылся
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    Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новгороде и скрылся

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    Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новгороде и скрылся

    Великий Новгород, 3 августа. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Великом Новгороде в четверг: неизвестный водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся.

    Как передают «53 новости», ДТП случилось в четверг, 2 августа, во второй половине дня на улице Большая Власьевская: водитель, личность которого на данный момент не установлена, на иномарке сбил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Водитель скрылся с места аварии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личность водителя.

    Автор: Алексей Громов
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