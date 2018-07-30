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В Новгороде установят 26 камер системы «Безопасный город»
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    В Новгороде установят 26 камер системы «Безопасный город»

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    В Новгороде установят 26 камер системы «Безопасный город»

    Великий Новгород, 30 июля. Порядка 18,8 миллиона рублей планируют выделить на выполнение работ по строительству отдельного этапа комплексной автоматизировано-информационной аналитической системы АПК «Безопасный регион» в Великом Новгороде.

    Как пишет информационное агентство «Великий Новгород.ру», соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Планируется, что камеры видеонаблюдения установят на проспектах Мира и Корсунова, улице Ломоносова, Попова и на территории бульвара Юности. В общей сложности, установят 26 купольных видеокамер.

    Напомним, стоимость проездных билетов в Великом Новгороде увеличится до 2430 рублей. 

    Автор: Алексей Громов
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