В Новгороде установят 26 камер системы «Безопасный город»

Великий Новгород, 30 июля. Порядка 18,8 миллиона рублей планируют выделить на выполнение работ по строительству отдельного этапа комплексной автоматизировано-информационной аналитической системы АПК «Безопасный регион» в Великом Новгороде.

Как пишет информационное агентство «Великий Новгород.ру», соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Планируется, что камеры видеонаблюдения установят на проспектах Мира и Корсунова, улице Ломоносова, Попова и на территории бульвара Юности. В общей сложности, установят 26 купольных видеокамер.

Напомним, стоимость проездных билетов в Великом Новгороде увеличится до 2430 рублей.