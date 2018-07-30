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Стоимость проездного билета в Новгороде увеличится с 1 августа
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    Стоимость проездного билета в Новгороде увеличится с 1 августа

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    Стоимость проездного билета в Новгороде увеличится с 1 августа

    Великий Новгород, 30 июля. Стоимость проездных билетов в Великом Новгороде увеличится до 2430 рублей. Соответствующую информацию передает сетевое издание «Генплан Великого Новгорода».

    Так, с 1 августа стоимость городского проездного билета поднимется до 2430 рублей с 1980 рублей. Соответствующее решение принял перевозчик. Также отметим, что проездные билеты на половину месяца отменяются, а стоимость школьного проездного билета изменена не будет и составит 800 рублей.

    Ранее сообщалось о том, что собственный бренд появился у Старорусского района Новгородской области. Новый товарный знак «Старорусский» поможет увеличить поток туристов в регион и даст возможность привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры

    Автор: Алексей Громов
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