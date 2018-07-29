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Новый товарный знак «Старорусский» появился у Новгородской области
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    Новый товарный знак «Старорусский» появился у Новгородской области

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    Новый товарный знак «Старорусский» появился у Новгородской области

    Великий Новгород, 29 июля. Собственный бренд появился у Старорусского района Новгородской области. Соответствующую информацию передают «53 новости» со ссылкой на данные, полученные от министра промышленности и торговли Новгородской области Ильи Маленко.

    Первым в России регионом, представившим на Совет по интеллектуальной собственности при Совете Федерации ФС РФ свой бренд и получивший высшие оценки, стал Старорусский район. Новый товарный знак «Старорусский» поможет увеличить поток туристов в регион и даст возможность привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры, передает пресс-служба правительства Новгородской области.

    «Для эффективной реализации возможностей бренда планируется делегировать полномочия по управлению им межотраслевой ассоциации товаропроизводителей «Агентство развития старорусской дестинации», — рассказал Илья Маленко.

    Автор: Ксения Пудовкина
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