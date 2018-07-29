Археологи нашли средневековые игрушки в центре Новгорода

Великий Новгород, 29 июля. Работы на раскопе Дубошин-II, которые проводит Центр по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника, возобновились в областном центре. Об этом пишет сетевое издание «ВНовгороде.ру».

К настоящему моменту завершены работы по исследованию постройки начала XIV века. Считается, что она сгорела в Великом пожаре, который произошел в 1340 году.

За время исследования археологи обнаружили предметы ткацкого ремесла, детскую обувь, кожаный мяч и лук, также найдены железное писало и фрагмент церы с деталями кожаного крепежа, что свидетельствует о принадлежности усадьбы зажиточным новгородцам.