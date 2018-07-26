Пять детсадов откроют в Новгородской области в 2019 году

Великий Новгород, 26 июля. Пять детских садов планируют открыть в Новгородской области в следующем году. Соответствующую информацию передает пресс-центр правительства региона.

Как сообщает сетевое издание «Генплан Великого Новгорода», порядка 80 дополнительных мест появятся в текущем году в детских садах, а в 2019 году — 850 мест.

Планируется, что три детских сада построят в Великом Новгороде, по одному детскому саду в Батецком и Окуловском районах. На строительство направят порядка 596 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что ямочный ремонт трех дорог планируют провести в Великом Новгороде. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок «Новгородавтодор».