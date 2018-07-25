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Ямочный ремонт трех дорог сделают в Новгородском районе
Россия
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    Ямочный ремонт трех дорог сделают в Новгородском районе

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    Ямочный ремонт трех дорог сделают в Новгородском районе

    Великий Новгород, 25 июля. Ямочный ремонт трех дорог планируют провести в Великом Новгороде. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок «Новгородавтодор».

    Стоимость работ оценивается в 21 миллион рублей. Планируется, что работы будут завершены не позднее 31 октября текущего года, передает информационное агентство «Великий Новгород.ру».

    Так, подрядчик должен будет отремонтировать асфальтобетонное покрытие без разломки старого покрытия на участках дорог Савино — Губарево, Новая Мельница — Лешино, Великий Новгород — Сырково в Новгородском муниципальном районе. 

    Ранее сообщалось о том, что детская площадка появится в сквере в Великом Новгороде. Соответствующее сообщение появилось на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

    Автор: Алексей Громов
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