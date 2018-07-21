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Тепловоз загорелся на железной дороге в Новгородской области
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    Тепловоз загорелся на железной дороге в Новгородской области

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    Тепловоз загорелся на железной дороге в Новгородской области

    Великий Новгород, 21 июля. Чрезвычайное происшествие случилось на станции Лычково в Демянском районе Новгородской области: загорелся тепловоз.

    Как передает сетевое издание «ВНовгороде.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области, ЧП произошло накануне вечером, пламя уничтожило два дизельных генератора в одном из отсеков тепловоза.

    К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Ранее сообщалось о том, что жительница Великого Новгорода скончалась из-за отказа в госпитализации. 

    Автор: Алексей Громов
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