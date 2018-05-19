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Два новых веломаршрута появятся в Новгороде
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    Два новых веломаршрута появятся в Новгороде

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    Два новых веломаршрута появятся в Новгороде

    Великий Новгород, 19 мая. Более трех километров велодорожек планируют организовать в Великом Новгороде.

    Соответствующую информацию передает ИА «Великий Новгород.ру» со ссылкой на данные, озвученные на выездном заседании правительства Новгородской области министром транспорта и дорожного хозяйства региона Станиславом Шульцевым. 

    Планируется, что велодорожки появятся на улицах Кочетова и Ворошилова, возможно, на улице Хутынская.Также в рамках проведения ремонта дороги Великий Новгород — Хутынь обустроят две велополосы, общая протяженность которых составляет больше пяти с половиной тысяч метров.

    В настоящее время решается вопрос о финансировании, однако власти города обещают, что в течение ближайших двух-трех лет будут обязательно построены маршрут №1 — от Колмовской набережной до академического театра драмы имени Достоевского, и маршрут № 2 — от Кремлевского парка (монумента Победы) до Юрьева монастыря по берегу реки Волхов. 

    Автор: Алексей Громов
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