Два новых веломаршрута появятся в Новгороде

Великий Новгород, 19 мая. Более трех километров велодорожек планируют организовать в Великом Новгороде.

Соответствующую информацию передает ИА «Великий Новгород.ру» со ссылкой на данные, озвученные на выездном заседании правительства Новгородской области министром транспорта и дорожного хозяйства региона Станиславом Шульцевым.

Планируется, что велодорожки появятся на улицах Кочетова и Ворошилова, возможно, на улице Хутынская.Также в рамках проведения ремонта дороги Великий Новгород — Хутынь обустроят две велополосы, общая протяженность которых составляет больше пяти с половиной тысяч метров.

В настоящее время решается вопрос о финансировании, однако власти города обещают, что в течение ближайших двух-трех лет будут обязательно построены маршрут №1 — от Колмовской набережной до академического театра драмы имени Достоевского, и маршрут № 2 — от Кремлевского парка (монумента Победы) до Юрьева монастыря по берегу реки Волхов.