Два человека разбились насмерть на мотоцикле в Новгородской области

Великий Новгород, 28 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случились в четверг в Новгородской области: погибли водитель мотоцикла и его пассажир.

Как передает «Новгород.ру», дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Хвойная — Пестово в Хвойнинском районе в четверг, 17 мая, около 3:40 часов. Установлено, что 30-летний мужчина, управлявший мотоциклом, влетел в бордюрный камень.

Водитель и его 29-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.