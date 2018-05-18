Меню
Происшествия
Два человека разбились насмерть на мотоцикле в Новгородской области
Происшествия
Маршрутка перевернулась после столкновения с троллейбусом в Мурманске
Следующая новость
Загрузка...

    Два человека разбились насмерть на мотоцикле в Новгородской области

    79

    Два человека разбились насмерть на мотоцикле в Новгородской области

    Великий Новгород, 28 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случились в четверг в Новгородской области: погибли водитель мотоцикла и его пассажир.

    Как передает «Новгород.ру», дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Хвойная — Пестово в Хвойнинском районе в четверг, 17 мая, около 3:40 часов. Установлено, что 30-летний мужчина, управлявший мотоциклом, влетел в бордюрный камень.

    Водитель и его 29-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.