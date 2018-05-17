В Новгородской области поезд сбил 19-летнюю девушку



Новгород, 17 мая. Погибшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Пресс-служба транспортной прокуратуры по Новгородской области сообщает, что на станции Чудово поезд, следовавший по маршруту «Санкт-Петербург – Казань», насмерть сбил 19-летнюю девушку. Трагедия произошла около 17.30 15 мая. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточное. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Новгородский линейный отдел МВД России проводит проверку. По одной из версий девушка не пыталась избежать наезда. Возможно, она была в наушниках и не слышала сигнал приближающегося поезда. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Ведется расследование по факту гибели местной жительницы 1998 года рождения.

