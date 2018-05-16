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К 75-летию освобождения в Новгороде установят танк
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    К 75-летию освобождения в Новгороде установят танк

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    К 75-летию освобождения в Новгороде установят танк
    Новгород, 16 мая. Вопрос о подготовке и проведении празднования 75-летия освобождения Новгорода обсудили на заседании администрации города.

    В организационный комитет вошли 25 человек, среди которых председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, депутат Новгородской областной думы Анатолий Федотов, представители Правительства Новгородской области, администрации Великого Новгорода, председатели общественных организаций, руководители крупных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

    На заседании отметили, что не так много времени осталось до торжества, а подготовить нужно целый ряд мероприятий: благоустройство города, развитие городской инфраструктуры, организация военно-исторической реконструкции событий. Также планируется открыть интерактивный музей и установить танк.

    На заседании обсудили вопрос об увековечении памяти медработников и пациентов Колмовской психиатрической больницы.

    Автор: Софья Куликова
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