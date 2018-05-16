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Фестиваль воздухоплавателей в Старой Руссе переносят на июнь из-за плохой погоды
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    Фестиваль воздухоплавателей в Старой Руссе переносят на июнь из-за плохой погоды

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    Фестиваль воздухоплавателей в Старой Руссе переносят на июнь из-за плохой погоды
    Новгород, 16 мая. Прогноз погоды для полета на тепловых аэростатах неблагоприятный. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 12 м/c.

    На 18 — 20 мая прогноз погоды неутешительный. При таких условиях проводить фестиваль небезопасно. Об этом сообщил воздухоплаватель Александр Фёдоров «Старой Руссе».

    Мероприятие перенесли на 29 — 30 июня и на 1 июля. В рамках фестиваля пилоты задумали провести гонку «Key-Grab». Гонка позволит пилотам продемонстрировать все свое мастерство, кроме того, такое мероприятие особенно нравится публике. Также запланированы свободные полеты на тепловых аэростатах, световое шоу «Ночное свечение аэростатов» и фестиваль-шоу воздушных змеев для детей.

    Участие в фестивале подтвердили десять команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Саратовской и Новгородской областей. 

    На 18 мая также назначен фестиваль водных фонариков. Участники фестиваля спустят на воду сотни светящихся фонариков под живую музыку. Начало мероприятия в 21.00.
     

    Автор: Софья Куликова
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