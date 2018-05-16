Фестиваль воздухоплавателей в Старой Руссе переносят на июнь из-за плохой погоды



Новгород, 16 мая. Прогноз погоды для полета на тепловых аэростатах неблагоприятный. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 12 м/c.

На 18 — 20 мая прогноз погоды неутешительный. При таких условиях проводить фестиваль небезопасно. Об этом сообщил воздухоплаватель Александр Фёдоров «Старой Руссе».

Мероприятие перенесли на 29 — 30 июня и на 1 июля. В рамках фестиваля пилоты задумали провести гонку «Key-Grab». Гонка позволит пилотам продемонстрировать все свое мастерство, кроме того, такое мероприятие особенно нравится публике. Также запланированы свободные полеты на тепловых аэростатах, световое шоу «Ночное свечение аэростатов» и фестиваль-шоу воздушных змеев для детей.

Участие в фестивале подтвердили десять команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Саратовской и Новгородской областей.

На 18 мая также назначен фестиваль водных фонариков. Участники фестиваля спустят на воду сотни светящихся фонариков под живую музыку. Начало мероприятия в 21.00.

