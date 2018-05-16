Военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» пройдет под Новгородом

Санкт-Петербург, 16 мая. Ежегодный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» пройдет в Новгородской области 20 мая.

Гости фестиваля в поселке Тесово-Нетыльский увидят реконструкцию эпизодов финальных боев за коридор снабжения Второй Ударной армии, которые проходили в 1942 году. В мероприятии будет участвовать артиллерия и тяжелая техника. В этом году зрители увидят реконструкцию сражений, которых проходили, когда Вторая Ударная армия оказалась в плотном кольце противника. В это же время гости смогут посетить фестиваль узкоколейной железнодорожной техники, на котором будут показаны редкие экспонаты, поступившие в Музей Тёсовской УЖД только в этом году. Фестиваль откроется в 12.00, реконструкция начнется в 15.00.

«Привлечения внимания общественности к военным событиям 76-летней давности и восстановление исторической правды о незаслуженно забытом подвиге 2-ой Ударной армии остается одной из главных задач основателей фестиваля. В этом году организаторы планируют продолжать деятельность в сфере геобрендинга поселка Тесово-Нетыльский, привлекая внимания туристов к воинской славе Новгородского региона», — сообщили в оргкомитете серии фестивалей «Забытый Подвиг».

Благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина фестиваль проходит уже в шестой раз. Проект получил президентский грант, после чего о подвиге Второй Ударной армии узнали не только местные жители, но и на самом высоком уровне.

«Теперь мы планируем развивать другие проекты в СЗФО», – заявил глава оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Ежегодно фестиваль собирает более 10 тысяч гостей. В реконструкции сражений участвуют свыше 800 человек.