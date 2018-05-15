Семилетний мальчик попал под колеса авто в Новгороде

Великий Новгород,15 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло в Великом Новгороде: ребенок попал под «ГАЗель».

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Новгородской области, происшествие случилось в понедельник, 14 мая, около дома №55 по проспекту Александра Корсунова. Водитель автомобиля «ГАЗ» вовремя среагировал и применил экстренное торможение, поэтому перебегающий дорогу в зоне видимости пешеходного перехода ребенок не получил серьёзных травм.

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