Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии начал работу в Новгороде
Великий Новгород, 15 мая. Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии начал работу в Великом Новгороде. Соответствующую информацию передает ТАСС.
Неделя международного сотрудничества стартовала в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. В рамках мероприятия в образовательном учреждении начал функционировать Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии, работа которого, по словам директора Валентины Грохотовой, будет касаться вопросов экологии, археологии и развитии обменных программ для студентов.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день работы Недели международного сотрудничества отметил, что очень важно создать «площадку, на которой можно обсуждать проблемы», при этом привлекая к процессу студентов, а не только политиков.
Отметим, что наиболее важным и значимым мероприятием для центра станет англоязычная летняя школа «Межкультурный диалог как ключевой фактор устойчивого развития регионов», в котором примут участие представители областного центра, Белоруссии, Германии и Польши.
«Я очень рад, что открыли Центр сотрудничества со странами Балтии и Северной Европы. Думаю, деятели культуры, образования, может быть муниципалитетов могут сюда привлекаться на встречи, общие мероприятия, мы со стороны генконсульства постараемся помочь в этом деле», — цитирует агентство генерального консула Норвегии в Санкт-Петербурге.