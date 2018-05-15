Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии начал работу в Новгороде

Великий Новгород, 15 мая. Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии начал работу в Великом Новгороде. Соответствующую информацию передает ТАСС.

Неделя международного сотрудничества стартовала в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. В рамках мероприятия в образовательном учреждении начал функционировать Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии, работа которого, по словам директора Валентины Грохотовой, будет касаться вопросов экологии, археологии и развитии обменных программ для студентов.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день работы Недели международного сотрудничества отметил, что очень важно создать «площадку, на которой можно обсуждать проблемы», при этом привлекая к процессу студентов, а не только политиков.

Отметим, что наиболее важным и значимым мероприятием для центра станет англоязычная летняя школа «Межкультурный диалог как ключевой фактор устойчивого развития регионов», в котором примут участие представители областного центра, Белоруссии, Германии и Польши.