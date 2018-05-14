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Мужчина погиб при пожаре в Новгороде
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    Мужчина погиб при пожаре в Новгороде

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    Мужчина погиб при пожаре в Новгороде

    Великий Новгород, 14 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в квартире на проспекте Мира в Великом Новгороде: при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

    Пожар произошел в квартире около 11:09 часов утра в квартире, расположенной на проспекте Мира, 9. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия, возгорание удалось полностью ликвидировать около 11:26 часов.

    Спасатели обнаружили в квартире тело мужчины, также женщину госпитализировали в медицинское учреждение с серьёзными ожогами.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося ЧП и выясняют причины возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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