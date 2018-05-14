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Жители Новгорода приняли участие во всероссийском химическом диктанте
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    Жители Новгорода приняли участие во всероссийском химическом диктанте

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    Жители Новгорода приняли участие во всероссийском химическом диктанте

    Великий Новгород, 14 мая. Более 140 человек приняли участие в Всероссийском химическом диктанте, который прошел в субботу в Новгороде.

    Как передает информационное агентство «Великий Новгород.ру», в субботу, 12 мая, в Новгородском государственном университете прошел Всероссийский химический диктант на базе Института сельского хозяйства и природных ресурсов.

    Более 140 человек приняли участие в диктанте, который состоял из 25 вопросов, касающихся химических формул и имен известных ученых. Так, самому молодому участнику — 12 лет, самому взрослому — 65 лет. Результаты будут опубликованы на сайте химическийдиктант.рф 18 мая.

    Автор: Алексей Громов
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