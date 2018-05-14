Пожар произошел в бывшем госпитале в Новгороде

Великий Новгород, 14 мая. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Великом Новгороде: загорелось здание заброшенного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Новгородской области.

Пожар произошел в воскресенье, 13 мая, в заброшенном военном госпитале, который расположен на Набережные реки Гзень. К месту происшествия были направлены пожарные подразделения и три единицы техники. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в самые кратчайшие сроки. Информации о пострадавших, к счастью, не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

Отметим, здание было передано в собственность города в феврале прошедшего года, в ближайшее время будет решен вопрос о его дальнейшей судьбе.