Под Новгородом состоялся массовый полумарафон «Меж двух столиц»

Новгород, 13 мая. В полумарафоне приняли участие более 400 человек, в их числе глава района Сергей Кузьмин.

Полумарафон «Меж двух столиц» собрал более 400 человек из Великого Новгорода, Боровичей, Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Ленинградской областей. Спортсмены бегали на три дистанции – 5 км, 10 км и 21,1 км. Участие в забеге принял глава района Сергей Кузьмин.

«Я пробежал свою дистанцию с огромным удовольствием и финишировал где-то в середине списка, ведь рядом бежали настоящие спортсмены», — сообщил Сергей Кузьмин.

Чиновник отметил, что мероприятие получилось красивым, в следующем году он обязательно примет участие.

Мероприятие организовано при поддержке администрации района и ООО «Органик Фармасьютикалз». Участие в забеге бесплатное. Организаторы планируют повторить полумарафон в следующем году и сделать его традицией района.