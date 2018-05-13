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Под Новгородом состоялся массовый полумарафон «Меж двух столиц»
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    Под Новгородом состоялся массовый полумарафон «Меж двух столиц»

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    Под Новгородом состоялся массовый полумарафон «Меж двух столиц»

    Новгород, 13 мая. В полумарафоне приняли участие более 400 человек, в их числе глава района Сергей Кузьмин.

    Полумарафон «Меж двух столиц» собрал более 400 человек из Великого Новгорода, Боровичей, Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Ленинградской областей. Спортсмены бегали на три дистанции – 5 км, 10 км и 21,1 км. Участие в забеге принял глава района Сергей Кузьмин.

    «Я пробежал свою дистанцию с огромным удовольствием и финишировал где-то в середине списка, ведь рядом бежали настоящие спортсмены», — сообщил Сергей Кузьмин.

    Чиновник отметил, что мероприятие получилось красивым, в следующем году он обязательно примет участие.

    Мероприятие организовано при поддержке администрации района и ООО «Органик Фармасьютикалз». Участие в забеге бесплатное. Организаторы планируют повторить полумарафон в следующем году и сделать его традицией района.

    Автор: Софья Куликова
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