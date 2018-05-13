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В Новгороде объявлен конкурс на разработку проекта парковки
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    В Новгороде объявлен конкурс на разработку проекта парковки

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    В Новгороде объявлен конкурс на разработку проекта парковки

    Новгород, 13 мая. Новгород ищет подрядчика для разработки проектной документации на строительство парковки у детской поликлиники №2.

    Управление капитального строительства Великого Новгорода анонсировало аукцион на выполнение проектно-сметной документации. Стоимость контакта составляет 840 тысяч рублей.

    Подрядчик, выигравший аукцион, должен разработать и предоставить документацию не позднее 1 августа текущего года.

    Техническое задание проекта подразумевает, что заезд на парковку будет осуществляться с улицы Кочетова и улицы Попова. Общая площадь парковки составит 2328 квадратных метров. Из всех парковочных мест 10% будут для инвалидов.

    Также согласно ТЗ проект предусматривает ограждение парковки, пешеходные дорожки, озеленение и освещение.

    Автор: Софья Куликова
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