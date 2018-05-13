В Новгороде объявлен конкурс на разработку проекта парковки

Новгород, 13 мая. Новгород ищет подрядчика для разработки проектной документации на строительство парковки у детской поликлиники №2.

Управление капитального строительства Великого Новгорода анонсировало аукцион на выполнение проектно-сметной документации. Стоимость контакта составляет 840 тысяч рублей.

Подрядчик, выигравший аукцион, должен разработать и предоставить документацию не позднее 1 августа текущего года.

Техническое задание проекта подразумевает, что заезд на парковку будет осуществляться с улицы Кочетова и улицы Попова. Общая площадь парковки составит 2328 квадратных метров. Из всех парковочных мест 10% будут для инвалидов.

Также согласно ТЗ проект предусматривает ограждение парковки, пешеходные дорожки, озеленение и освещение.