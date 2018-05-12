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Субботник в Старой Руссе отменили из-за затопления парка
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    Субботник в Старой Руссе отменили из-за затопления парка

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    Субботник в Старой Руссе отменили из-за затопления парка

    Новгород, 12 мая. Общегородской субботник пришлось отменить из-за подтопления в городском парке.

    Администрация отменила субботник в Старой Руссе, который должен был состояться сегодня, 12 мая. Уборку пришлось отложить, потому что городской парк оказался затоплен: газоны и рощи залило водой, а по площадкам плавают утки.

    Как сообщили в комитете по строительству и ЖКХ администрации Старорусского района, на данный момент ведутся работы по осушению парка, идет откачка воды.

    Жители предполагают, что застой воды связан с плохой дренажной системой в парке. От этого страдают деревья, чьи корни сгнивают от избытка влаги в почве.

    Также не дожидаясь осушения парка, стали пересаживать туи с набережной Рыбакова. Сложно предположить, как долго простоят деревья, если территория парка пока не осушена.

    Автор: Софья Куликова
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