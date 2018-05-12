Субботник в Старой Руссе отменили из-за затопления парка

Новгород, 12 мая. Общегородской субботник пришлось отменить из-за подтопления в городском парке.

Администрация отменила субботник в Старой Руссе, который должен был состояться сегодня, 12 мая. Уборку пришлось отложить, потому что городской парк оказался затоплен: газоны и рощи залило водой, а по площадкам плавают утки.

Как сообщили в комитете по строительству и ЖКХ администрации Старорусского района, на данный момент ведутся работы по осушению парка, идет откачка воды.

Жители предполагают, что застой воды связан с плохой дренажной системой в парке. От этого страдают деревья, чьи корни сгнивают от избытка влаги в почве.

Также не дожидаясь осушения парка, стали пересаживать туи с набережной Рыбакова. Сложно предположить, как долго простоят деревья, если территория парка пока не осушена.