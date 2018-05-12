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МЧС сообщает о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области
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    МЧС сообщает о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области

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    МЧС сообщает о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области

    Новгород, 12 мая. С 13 по 15 мая ожидается пятый уровень пожароопасности в Холмском, Крестецком и Боровичском районе.

    МЧС Новгородской области информирует жителей региона о высоком риске возгорания. Согласно данным центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в период с 13 по 15 мая в Холмском, Крестецком и Боровичском районах ожидается пятый уровень пожароопасности, что означает чрезвычайно высокий уровень риска возникновения пожаров.

    В случае возникновения пожара, необходимо незамедлительно сообщить о возгорании в единую службу спасения.

    В гидрометцентре сообщают, что с 13 по 15 мая в регионе будет малооблачно и без осадков. Днем температура поднимется до +27С. Также центр отмечает, что в водоемах продолжает снижаться уровень воды

    Автор: Софья Куликова
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