МЧС сообщает о высоком уровне пожароопасности в Новгородской области

Новгород, 12 мая. С 13 по 15 мая ожидается пятый уровень пожароопасности в Холмском, Крестецком и Боровичском районе.

МЧС Новгородской области информирует жителей региона о высоком риске возгорания. Согласно данным центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в период с 13 по 15 мая в Холмском, Крестецком и Боровичском районах ожидается пятый уровень пожароопасности, что означает чрезвычайно высокий уровень риска возникновения пожаров.

В случае возникновения пожара, необходимо незамедлительно сообщить о возгорании в единую службу спасения.

В гидрометцентре сообщают, что с 13 по 15 мая в регионе будет малооблачно и без осадков. Днем температура поднимется до +27С. Также центр отмечает, что в водоемах продолжает снижаться уровень воды