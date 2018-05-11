Водитель большегруза погиб в ДТП в Новгородской области

Великий Новгород, 11 мая. Смертельное происшествие случилось в Новгородской области сегодня днем на трассе М-10: погиб водитель большегруза.

Соответствующую информацию передает информационное агентство «Великий Новгород.ру» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды ГИБДД по Новгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 11 мая, в 12:30 часов вечера на трассе М-10 в Чудовском районе: 56-летний водитель автомобиля «ГАЗ» заснул за рулём и столкнулся с иномаркой и большегрузом на встречной полосе движения, из-за этого стойка крепления тента «Газели» попала в лобовое стекло грузовой машины, водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.