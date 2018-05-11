Более 38 млн рублей направят на ремонт дорог в Новгороде

Великий Новгород, 11 мая. Власти Новгородской области и регионального центра выделят более 38 миллионов рублей на проведение ремонтных работ дорожного полотна в столице.

Как передает информационное агентство «Великий Новгород.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации города, более 38 миллионов рублей направят на ремонт дорог из бюджетов региона и областного центра.

Так, подрядчик в период с 1 мая по 31 декабря текущего года должен выполнить работы. Контракт был заключен с АО «СМУ-57». В настоящее время уже ведутся работы на Псковской улице в районе Новгородского агротехнического техникума.