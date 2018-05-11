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Пешеход попал под колеса легковушки в Новгороде
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    Пешеход попал под колеса легковушки в Новгороде

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    Пешеход попал под колеса легковушки в Новгороде

    Великий Новгород, 11 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера вечером в Великом Новгороде: отечественная машина наехала на мужчину.

    Соответствующую информацию передает «53 новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

    Автомобильное происшествие случилось в четверг, 10 мая, в вечернее время суток на улице Попова: 27-летний водитель, находившийся за рулем отечественной машины ВАЗ, наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны действия регулируемого перехода. Пешеход получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение.

    Автор: Алексей Громов
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