Водитель иномарки в Валдае вылетел в кювет и скрылся, высадив из авто пассажирок

Великий Новгород, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в Валдае: мужчина за рулем иномарки вылетел в кювет и скрылся, высадив двух пассажирок из машины.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя автомобиля Daihatsu Terios, который попал в дорожно-транспортное происшествие и скрылся, передают местные новостные издания со ссылкой на данные, полученные в областном управлении ГИБДД.

Так, водитель японской иномарки вылетел в кювет, после чего высадил из салона машины двух пассажирок и скрылся с места аварии. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших, к счастью, серьезных травм они не получили.