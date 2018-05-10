Меню
Происшествия
Водитель иномарки в Валдае вылетел в кювет и скрылся, высадив из авто пассажирок
Новости Сирии
Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
Следующая новость
Срочная новость
Минобороны РФ прокомментировало атаку Израиля в Сирии
Читать Новость
Загрузка...

    Водитель иномарки в Валдае вылетел в кювет и скрылся, высадив из авто пассажирок

    60

    Водитель иномарки в Валдае вылетел в кювет и скрылся, высадив из авто пассажирок

    Великий Новгород, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в Валдае: мужчина за рулем иномарки вылетел в кювет и скрылся, высадив двух пассажирок из машины.

    Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя автомобиля Daihatsu Terios, который попал в дорожно-транспортное происшествие и скрылся, передают местные новостные издания со ссылкой на данные, полученные в областном управлении ГИБДД.

    Так, водитель японской иномарки вылетел в кювет, после чего высадил из салона машины двух пассажирок и скрылся с места аварии. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших, к счастью, серьезных травм они не получили.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.