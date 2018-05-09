Участие в акции «Бессмертный полк» приняли 13 тысяч новгородцев



Новгород, 9 мая. Новгородцы присоединились к международной акции «Бессмертный полк».

В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Новгороде прошла акция «Бессмертный полк». Участие в шествии колонны приняли около 13 тысяч человек.

Колонна «Бессмертного полка» собралась у Софийской площади. Затем началось шествие вокруг Кремля. Во главе колонны проехала машина ГАЗ, которую не так давно подняли со дна Копки.

Участие в акции принял глава региона Андрей Никитин с супругой, мэр Новгорода Юрий Бобрышев и председатель областной думы Елена Писарева. Шествие колонны прошло под музыку духового оркестра.

Акция «Бессмертный полк» стала традиционной не только для городов и поселков России, но и для всего мира. В этом году акция стала действительно мировой.

Празднование Дня Победы в Новгороде завершится салютом у монумента Победы в 22.00.

