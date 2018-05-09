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Участие в акции «Бессмертный полк» приняли 13 тысяч новгородцев
Новороссия
Более 50 тысяч жителей ЛНР в День Победы встали в строй «Бессмертного полка»
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    Участие в акции «Бессмертный полк» приняли 13 тысяч новгородцев

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    Участие в акции «Бессмертный полк» приняли 13 тысяч новгородцев
    Новгород, 9 мая. Новгородцы присоединились к международной акции «Бессмертный полк».

    В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Новгороде прошла акция «Бессмертный полк». Участие в шествии колонны приняли около 13 тысяч человек.

    Колонна «Бессмертного полка» собралась у Софийской площади. Затем началось шествие вокруг Кремля. Во главе колонны проехала машина ГАЗ, которую не так давно подняли со дна Копки.

    Участие в акции принял глава региона Андрей Никитин с супругой, мэр Новгорода Юрий Бобрышев и председатель областной думы Елена Писарева. Шествие колонны прошло под музыку духового оркестра.

    Акция «Бессмертный полк» стала традиционной не только для городов и поселков России, но и для всего мира. В этом году акция стала действительно мировой.

    Празднование Дня Победы в Новгороде завершится салютом у монумента Победы в 22.00.
     

    Автор: Софья Куликова
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