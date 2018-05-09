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Лесоохрана Новгорода запустила авиапатрулирование
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    Лесоохрана Новгорода запустила авиапатрулирование

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    Лесоохрана Новгорода запустила авиапатрулирование

    Новгород, 9 мая. В Новгородской области началось авиапатрулирование лесных зон.

    Как сообщает пресс-центр правительства Новгородской области, первый полет в этом году совершили накануне, 8 мая. Облет территории лесного фонда региона проходил на самолете Л-42м. По словам руководителя Центра лесного хозяйства и регионального диспетчерского регулирования Игоря Суходолова, полет прошел успешно и возгораний не обнаружено

    Лесная охрана регулярно проводит авиапатрулирование массивов леса. Периодичность облетов зависит от метеоусловий и пожароопасности в лесных массивах.

    Центр лесного хозяйства и регионального диспетчерского управления появился только в этом году. Центр будет обеспечивать пожарный надзор в области с помощью современной системы мониторинга «Лесохранитель». Система позволяет определить наличие и местоположение пожара с высокой точностью благодаря поворотным камерам на вышках сотовой связи.
     

    Автор: Софья Куликова
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