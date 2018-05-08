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В Новгороде на улице Ломоносова сбили 11-летнего мальчика
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    В Новгороде на улице Ломоносова сбили 11-летнего мальчика

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    В Новгороде на улице Ломоносова сбили 11-летнего мальчика

    Новгород, 8 мая. На улице Ломоносова сбили 11-летнего мальчика на самокате, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

    Около 14.00 на улице Ломоносова возле ТЦ «Мармелад» водитель LADA Vesta сбил 11-летнего школьника, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

    Прибывшая бригада осмотрела мальчика и диагностировала поверхностные повреждения, ушиб предплечья и ноги. Мальчика доставили в больницу.

    Ранее сообщалось, что за майские праздники в Новгороде увеличилось число ДТП и пострадавших в них людей.
     

    Автор: Софья Куликова
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