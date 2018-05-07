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В Новгороде выбрали название для электронного проездного билета
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    В Новгороде выбрали название для электронного проездного билета

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    В Новгороде выбрали название для электронного проездного билета

    Великий Новгород, 7 мая. Жители Великого Новгорода отдали большее количество голосов за название «Береста» для проездного билета для общественного транспорта.

    Так, итоги голосования подвели «53 новости» и опубликовали результаты. На первом месте с 226 голосами — «Береста», на второй и третьей позициях — «Поехали!» и «Счастливый». Региональное министерство транспорта сообщает, что электронные проездные билеты будут введены в оборот летом 2018 года.

    Ранее сообщалось о том, что жители и гости Великого Новгорода смогут принять участие в акции «Полевая почта» и написать фронтовое письмо-треугольник.

    Автор: Алексей Громов
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