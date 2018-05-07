Великий Новгород, 7 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх Renault произошло на трассе Великий Новгород — Псков.

Автомобильное происшествие произошло на шестом километре дороги Великий Новгород — Псков в субботу, 6 мая, в 17:30 часов вечера в Панковке, передают местные новостные издания со ссылкой на данные, полученные в УГИБДД по Новгородской области.

Так, 72-летний водитель Renault SR врезался в автомобиль Renault Logan, который после налетел на Renault Kangoo.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали 47-летнего пассажира Renault Logan с сотрясением мозга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.