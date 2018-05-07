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Жители Новгорода смогут написать фронтовые письма-треугольники в День Победы
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    Жители Новгорода смогут написать фронтовые письма-треугольники в День Победы

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    Жители Новгорода смогут написать фронтовые письма-треугольники в День Победы

    Великий Новгород, 7 мая. Жители и гости Великого Новгорода смогут принять участие в акции «Полевая почта» и написать фронтовое письмо-треугольник.

    Сотрудники Новгородского филиала Почты России организуют выставку о работе военно-полевой почты времён Великой Отечественной войны у Монумента Победы, передает сетевое издание «ВНовгороде.ру».

    В рамках акции «Полевая почта» горожане смогут написать фронтовые письма-треугольники и отправить поздравления ветеранам. Кроме этого, будут подготовлены экспонаты времён Великой Отечественной войны и мастер-классы.

    Отметим, что начало акции запланировано на 13:00 часов 9 мая.

    Автор: Алексей Громов
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